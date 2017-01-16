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В два раза дороже Роналду: назван самый дорогой футболист в мире http://www.segodnya.ua/img/article/7886/48_main.1484568998.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/48_tn.1484568998.jpg Мир Погба, за которого летом "МЮ" заплатил 105 миллионов евро, оказался только на третьем месте

В два раза дороже Роналду: назван самый дорогой футболист в мире

Сегодня, 14:16

Погба, за которого летом "МЮ" заплатил 105 миллионов евро, оказался только на третьем месте

Два самых дорогих футболиста мира - Месси и Неймар. Фото AFP
Два самых дорогих футболиста мира - Месси и Неймар. Фото AFP

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард "Барселоны" Неймар (246,8 млн евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн) и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба (155,3 млн).

Самый дорогой голкипер – Ян Облак ("Атлетико", 59,8 млн), центральный защитник – Рафаэль Варан ("Реал", 64 млн), фланговый защитник – Эктор Бельерин ("Арсенал", 70,3 млн).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

1. Неймар ("Барселона") – 246,8 миллиона евро

2. Месси ("Барселона") – 170,5

3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3

4. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 150,4

5. Луис Суарес ("Барселона") – 145,2

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 139,2

7. Криштиану Роналду ("Реал") – 126,5

8. Пауло Дибала ("Ювентус") – 113,8

9. Деле Алли ("Тоттенхэм") – 110,5

10. Эден Азар ("Челси") – 101,5
футбол, Криштиану Роналду, Неймар, Лионель Месси, Поль Погба

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