В два раза дороже Роналду: назван самый дорогой футболист в мире http://www.segodnya.ua/img/article/7886/48_main.1484568998.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/48_tn.1484568998.jpg 2017-01-16T14:16:37+02:00 Мир Погба, за которого летом "МЮ" заплатил 105 миллионов евро, оказался только на третьем месте