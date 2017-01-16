В два раза дороже Роналду: назван самый дорогой футболист в мире
Погба, за которого летом "МЮ" заплатил 105 миллионов евро, оказался только на третьем месте
Центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.
Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард "Барселоны" Неймар (246,8 млн евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн) и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба (155,3 млн).
Самый дорогой голкипер – Ян Облак ("Атлетико", 59,8 млн), центральный защитник – Рафаэль Варан ("Реал", 64 млн), фланговый защитник – Эктор Бельерин ("Арсенал", 70,3 млн).
Топ-10 самых дорогих игроков мира:
1. Неймар ("Барселона") – 246,8 миллиона евро
2. Месси ("Барселона") – 170,5
3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3
4. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 150,4
5. Луис Суарес ("Барселона") – 145,2
6. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 139,2
7. Криштиану Роналду ("Реал") – 126,5
8. Пауло Дибала ("Ювентус") – 113,8
9. Деле Алли ("Тоттенхэм") – 110,5
10. Эден Азар ("Челси") – 101,5
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