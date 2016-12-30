В двигатель пассажирского самолета при взлете в Польше попала птица (видео)

Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт и совершить экстренную посадку

В Польше в двигатель пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании Enter Air попала птица. Лайнер вынужден был вернуться в аэропорт имени Фредерика Шопена и совершить аварийную посадку, передает польский телеканал TVN24.

Самолет выполнял рейс из Варшавы в Ларнаку на Кипре. Инцидент произошел через несколько минут после взлета и не привел к серьезным повреждениям.

Генеральный директор авиакомпании Гжегож Поланецкий заявил, что прежде, чем продолжить полет, необходимо провести технический осмотр самолета.

Отметим, что попавшие в двигатель птицы нередко становятся причиной крушения самолета.