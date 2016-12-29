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В двигателе Ту-154 обнаружили неисправности http://www.segodnya.ua/img/article/7841/52_main.1482993580.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/52_tn.1482993580.jpg Мир Эксперты говорят об усталости металла и контрафактных деталях

В двигателе Ту-154 обнаружили неисправности

Сегодня, 08:38

Эксперты говорят об усталости металла и контрафактных деталях

Двигатель Ту-154 был неисправен. Фото: AFP
Двигатель Ту-154 был неисправен. Фото: AFP

Эксперты по расследованию причин падения Ту-154 изучают фрагменты самолета, которые спасатели подняли на поверхность. Специалистов озадачили повреждения лопаток турбины двигателя, сообщает Life.

Эта деталь, как отмечает издание, отвергает версию попадания в турбину птицы, с другой стороны, указывает на то, что, возможно, перед полетом двигатель был неисправен.

Кроме того, после предварительного изучения обнаруженного в море правого крыла Ту-154 специалисты установили, что закрылок на одном крыле был выпущен, однако пока непонятно, какую команду он тогда исполнял – на взлет или снижение.

Источник в Минтрансе РФ также предположил, что причиной сгибов на лопатках турбины могла быть усталость металла в деталях двигателя – разбившемуся самолету было 33 года.

"Нельзя исключать, что во время ремонта Ту-154 на "Авиакоре" могли использоваться контрафактные детали. В результате чего лопасти двигателя и не выдержали нагрузки", — добавляет авиационный эксперт Сергей Крутоусов.

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира – ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники
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