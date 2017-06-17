В Египте 31 человека приговорили к смертной казни за убийство генпрокурора

В Египте 31 человеку вынесли смертный приговор в рамках дела об убийстве бывшего генерального прокурора страны Хишама Бараката, сообщило египетское государственное телевидение пишет DW.

Приговор изучит верховный муфтий и выскажет свое мнение, не имеющее обязывающей силы. 22 июля суд либо подтвердит свой приговор, ибо отменит его. И только после этого приговоренные получат возможность обжаловать решение суда.

Баракат – самый высокопоставленный до сих пор представитель, ставший жертвой нападений в Египте с 2013 года.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал парламент поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения в связи с серией террористических атак в Александрии и Танте.

Напомним, 9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танта террористы атаковали коптскую церковь и центр подготовки полицейских. Позднее взрыв прогремел в храме в Александрии, затем в городе сработала еще одна бомба. По состоянию на вечер воскресенья известно о 36 погибших и более 110 раненых.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".