В Египте арестовали участника подрывов в церквях

9 апреля в результате взрыва погибли 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового воскресенья

Полиция Египта арестовала мужчину, подозреваемого в участии в подготовке взрывов в коптских церквях, сообщает во вторник сайт ливанского издания "Дейли стар". По его данным, полиция арестовала Али Махмуда Мухаммеда Хасана, одного из 19 подозреваемых, имена которых полиция огласила после взрывов на Пальмовое (Вербное) воскресенье.

Отмечается, что мужчина был арестован в провинции Кена на юге страны, откуда родом два террориста-смертника, устроившие подрывы в коптских церквах ранее в этом месяце.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового (Вербное) воскресенья 9 апреля, погибли в результате взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии – среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь храма. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после взрывов объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.