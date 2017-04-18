В Египте арестовали участника подрывов в церквях

Сегодня, 20:35

9 апреля в результате взрыва погибли 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового воскресенья

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после взрывов объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Фото: AFP
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после взрывов объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Фото: AFP

Полиция Египта арестовала мужчину, подозреваемого в участии в подготовке взрывов в коптских церквях, сообщает во вторник сайт ливанского издания "Дейли стар". По его данным, полиция арестовала Али Махмуда Мухаммеда Хасана, одного из 19 подозреваемых, имена которых полиция огласила после взрывов на Пальмовое (Вербное) воскресенье.

Отмечается, что мужчина был арестован в провинции Кена на юге страны, откуда родом два террориста-смертника, устроившие подрывы в коптских церквах ранее в этом месяце.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового (Вербное) воскресенья 9 апреля, погибли в результате взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии – среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь храма. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после взрывов объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.
Египет, теракт, церковь, погибли, взрывы, исламское государство

Вы сейчас просматриваете новость "В Египте арестовали участника подрывов в церквях". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Аль-Багдади. Фото из открытых источников

Главаря ИГИЛ Аль-Багдади задержали – СМИ

Сегодня, 17:43

Лидера террористов поймали при попытке бегства с территории Ирака в Сирию

Наука и Технологии

Ученые поражены находкой. Фото: AFP

В гробнице древнеегипетского судьи нашли шесть мумий

Сегодня, 17:37

Там же обнаружены более тысячи различных артефактов в хорошем состоянии

Мир

ДТП произошло на горной дороге. Фото: pixabay.com

Жуткая авария на Филиппинах: погибли 25 человек

Сегодня, 17:07

Почти всех пассажиров при ударе выбросило из транспортного средства

Мир

Аброр Азимов. Фото: скриншот

Подозреваемый в питерском теракте отказался признать вину и рассказал о подготовке взрыва

Сегодня, 17:05

Аброр Азимов уверяет, что выполнял команды, не зная об участии именно в теракте 

Мир

Аброр Азимов. Фото: скриншот

Один из организаторов теракта в Питере признал вину

Сегодня, 16:10

Девятому фигуранту дела по взрыву в питерском метро рассматривают меру пресечения 

Мир

Террористы могут начать работать сообща. Фото: AFP

"Исламское государство" и "Аль-Каида" готовятся к союзу

Сегодня, 08:08

Переговоры уже начались, уверен вице-президент Ирака

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования