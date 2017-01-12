В Египте обнаружили 12 древних гробниц

Неподалеку от легендарной Долины Царей в Египте археологи нашли 12 древних усыпальниц, которые были высечены в скале, а также храмы и алтари, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство древностей Египта.

Как отметил один из участников раскопок и генеральный директор музея Асуана (Египет) Наср Салама, в найденных гробницах были захоронены целые семьи.

"Эти гробницы интересны тем, что в них хоронили целые семьи – мужчин и женщин разных возрастов, и, по всей видимости, их детей и даже домашних животных. Обнаружение детей в этих могильниках говорит о том, что знать Гебель-эль-Силсилы, этого региона Древнего Египта, жила в больших семьях", — рассказывает Салама.

В общей сложности археологам удалось найти в скалах сразу 12 небольших и очень крупных гробниц, в которых было погребено несколько десятков представителей знати или местных правителей, а также множество культурно-религиозных артефактов, пищи, сосудов и драгоценностей. Кроме того, в скалах ученые обнаружили три храма или алтаря, кладбища животных и младенцев

Одним из самых удивительных открытий, связанных с раскопками этих гробниц, стало то, что в одной из них археологи нашли мумии не только людей и домашних животных, но и скелет крокодила рядом с одним из саркофагов. По всей видимости, крокодилы и Себек, крокодилоголовый бог воды и Нила, особо почитались в Гебель-эль-Силсиле.