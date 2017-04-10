В Египте похоронили жертв кровавых терактов

Президент страны после взрывов в египетских городах Танта и Александрия поручил военным немедленно взять под охрану жизненно важные объекты

Сегодня, 10 апреля, в Египте простились с погибшими во время атак, которые террористы устроили накануне, пишет AFP.

Напомним, взрыв возле христианского храма в Александрии прогремел девятого апреля днем. Его жертвами стали 16 человек, более 40 получили ранения. А за несколько часов до этого теракт произошел в церкви в городе Танта. Погибли порядка 30 человек.

Террористы-смертники устроили взрывы в церквях, где христиане отмечали Вербное (Пальмовое) воскресенье. Ответственность за атаки уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Президент Египта объявил о введении на три месяца в стране режима ЧС.

Кроме того, он поручил военным немедленно взять под охрану жизненно важные объекты.