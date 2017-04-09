В Египте прогремел взрыв в церкви, есть жертвы

Вчера, 12:18

На данный момент известно о минимум пяти погибших и 20 раненых в результате взрыва

В Египте прогремел взрыв в церкви, есть жертвы

В Египте в городе Танта произошел взрыв возле коптской церкви Мар-Гиргис, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Reuters.

На данный момент известно о минимум пяти погибших и 20 раненых в результате взрыва. В то же время Al Jazeera сообщает о 10 погибших. Al Arabia сообщает о 13 погибших.

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Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Сегодня египетские христиане отмечают Вербное воскресенье, в связи с чем в храмах собирается много народа.
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112.ua

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