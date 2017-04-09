В Египте прогремел взрыв в церкви, есть жертвы
На данный момент известно о минимум пяти погибших и 20 раненых в результате взрыва
В Египте в городе Танта произошел взрыв возле коптской церкви Мар-Гиргис, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Reuters.
На данный момент известно о минимум пяти погибших и 20 раненых в результате взрыва. В то же время Al Jazeera сообщает о 10 погибших. Al Arabia сообщает о 13 погибших.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
Сегодня египетские христиане отмечают Вербное воскресенье, в связи с чем в храмах собирается много народа.
Вы сейчас просматриваете новость "В Египте прогремел взрыв в церкви, есть жертвы ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии