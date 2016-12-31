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В Египте взорвалась бомба, есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7849/58_main.1483194656.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/58_tn.1483194656.jpg Мир Взрывное устройство привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина силовиков

В Египте взорвалась бомба, есть жертвы

Сегодня, 16:29

Взрывное устройство привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина силовиков

В Египте прогремел взрыв. Фото: middleeastpress.com
В Египте прогремел взрыв. Фото: middleeastpress.com

В Египте, на севере Синайского полуострова, в результате взрыва бомбы в субботу, 31 декабря, погибли сотрудник полиции и военнослужащий, передает Корреспондент.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, взрывное устройство, заложенное на дороге, привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина сил безопасности.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, 11 декабря у храма в Каире прогремел взрыв.
Египет, взрыв, жертвы, бомба, Синайский полуостров
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