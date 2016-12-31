В Египте взорвалась бомба, есть жертвы
Взрывное устройство привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина силовиков
В Египте, на севере Синайского полуострова, в результате взрыва бомбы в субботу, 31 декабря, погибли сотрудник полиции и военнослужащий, передает Корреспондент.
Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, взрывное устройство, заложенное на дороге, привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина сил безопасности.
На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.
Напомним, 11 декабря у храма в Каире прогремел взрыв.
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