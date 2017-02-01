В ЕС исчезнет мобильный роуминг

Первого февраля Европейская комиссия объявила о договоренности по оптовым ценам между мобильными операторами. Это должно стать финальным шагом к отмене платы за роуминг на рынке Европейского союза (ЕС), намеченной на 15 июня 2017 года, пишет AIN.

"Представители Европейского парламента, Совета и Комиссии договорились о регулировании оптового рынка роуминга (цен, которые операторы устанавливают друг для друга, когда их абоненты используют другие сети во время роуминга по ЕС)", — сообщили в Европейской комиссии.

Межоператорские цены были основным камнем преткновения для запуска политики roam-like-at-home ("роуминг как дома"). Она позволит абоненту оператора одной страны ЕС полноценно пользоваться своим "домашним" тарифом, платя привычную цену за звонки, SMS и интернет-трафик, посещая другие страны союза.

"Это последняя часть пазла. С 15 июня европейцы смогут путешествовать внутри ЕС без платы за роуминг. Мы также позаботились о том, чтобы операторы могли и дальше конкурировать между собой, чтобы предоставлять наиболее выгодные тарифы на своих домашних рынках", — заявил Андрус Ансип, вице-президент Единого цифрового рынка.

Соглашение еще должны одобрить Европейский парламент и Совет. Но учитывая его поддержку со стороны регуляторов, политиков и операторов, голосование должно стать простой формальностью.

Напомним, переговоры об отмене роуминга в сетях мобильных операторов внутри ЕС шли последние два года. Эта инициатива является частью плана по созданию единого цифрового рынка между странами-членами ЕС. В рамках него должны быть созданные единые правила вокруг цифрового контента, электронной коммерции и мобильных коммуникаций.