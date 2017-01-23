В ЕС ответили на попытки Путина и Додона "переписать" Соглашение об ассоциации с Молдовой

Делегация ЕС в Молдове заявила, что реализация Соглашения – это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова

Европейский Союз отверг возможность просмотра в трехстороннем формате с участием России Соглашения об ассоциации с Молдовой. Об этом сообщает Euractiv.

Делегация ЕС в Молдове заявила, что "реализация Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли – это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова".

Как известно, новый президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным 17 января и завил о сомнениях относительно преимуществ Соглашения об ассоциации с ЕС, заявив, что Молдова ничего не получила.

После этого Путин предположил, что Москва может сыграть свою роль в этих отношениях и предложил проведение обсуждения этого вопроса в трехстороннем формате.

Игорь Додон надеется, что Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС будет аннулировано Кишиневом после следующих парламентских выборов.