В ЕС ответили на попытки Путина и Додона "переписать" Соглашение об ассоциации с Молдовой
Делегация ЕС в Молдове заявила, что реализация Соглашения – это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова
Европейский Союз отверг возможность просмотра в трехстороннем формате с участием России Соглашения об ассоциации с Молдовой. Об этом сообщает Euractiv.
Делегация ЕС в Молдове заявила, что "реализация Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли – это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова".
Как известно, новый президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным 17 января и завил о сомнениях относительно преимуществ Соглашения об ассоциации с ЕС, заявив, что Молдова ничего не получила.
После этого Путин предположил, что Москва может сыграть свою роль в этих отношениях и предложил проведение обсуждения этого вопроса в трехстороннем формате.
Игорь Додон надеется, что Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС будет аннулировано Кишиневом после следующих парламентских выборов.
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