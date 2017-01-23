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В ЕС ответили на попытки Путина и Додона "переписать" Соглашение об ассоциации с Молдовой http://www.segodnya.ua/img/article/7907/68_main.1484662447.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/68_tn.1484662447.jpg Мир Делегация ЕС в Молдове заявила, что реализация Соглашения – это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова

В ЕС ответили на попытки Путина и Додона "переписать" Соглашение об ассоциации с Молдовой

Сегодня, 11:19

Делегация ЕС в Молдове заявила, что реализация Соглашения – это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова

Додон и Путин. Фото: AFP
Додон и Путин. Фото: AFP

Европейский Союз отверг возможность просмотра в трехстороннем формате с участием России Соглашения об ассоциации с Молдовой. Об этом сообщает Euractiv.

Делегация ЕС в Молдове заявила, что "реализация Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли – это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова".

Как известно, новый президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным 17 января и завил о сомнениях относительно преимуществ Соглашения об ассоциации с ЕС, заявив, что Молдова ничего не получила.

После этого Путин предположил, что Москва может сыграть свою роль в этих отношениях и предложил проведение обсуждения этого вопроса в трехстороннем формате.

Игорь Додон надеется, что Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС будет аннулировано Кишиневом после следующих парламентских выборов.
Путин, Молдова, евросоюз, соглашение об ассоциации, додон

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Источник:

Украинская правда

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