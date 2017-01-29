В ЕС поймали на мошенничестве французскую "подругу Путина"
Марин Ле Пен должна вернуть сумму, потраченную на выплату заработной платы своей помощнице Катрин Гризе и телохранителю Тьери Лежье, которые были фиктивно наняты
Кандидат в президенты Франции, лидер националистической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обязали выплатить €340 тысяч, которые были потрачены на "фиктивных помощников".
Об этом сообщает Le Figaro.
Марин Ле Пен должна вернуть сумму, потраченную на выплату заработной платы своей помощнице Катрин Гризе и телохранителю Тьери Лежье, которые были фиктивно наняты в качестве помощников политика.
Известно, что Гризе заработала €298,5 тысяч, а Лежье €41,5 тысяч. Деньги должны быть возвращены до 31 января и 28 февраля соответственно. В обратном случае Европарламент может начать вычитывать из зарплаты Ле Пен как парламентария около 50% суммы для погашения трат.
Напомним, ее отец Жан-Мари Ле Пен тоже имел фиктивных помощников, за что вынужден был заплатить €320 тысяч.
Как сообщалось ранее, согласно результатам соцопроса РОР2017, Марин Ле Пен уступит французскому консерватору Франсуа Фийону, если обоим политикам удастся пройти во второй тур президентских выборов.
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