В ЕС рассказали, помогут ли Лукашенко, если РФ "возьмется" за Беларусь

Если Российская Федерация будет посягать на территориальную целостность Беларуси, то НАТО и Евросоюз могут рассмотреть, какой дать ответ на возможные действия Кремля. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмаром Брок, передает DW.

На вопрос журналиста, будет ли ЕС поддерживать Лукашенко, как он поддерживал Порошенко в Украине, если Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси, он ответил: "Я не считаю что это одно и то же. Порошенко и парламент Украины избраны демократическим путем. Вы не можете сказать того же о белорусском правительстве".

"Это, очевидно, будет нарушением принципов, заложенных в Парижской хартии, Хельсинкском заключительном акте и других международных соглашениях. Речь о территориальной целостности и суверенитете страны. Если Беларусь станет следующей страной, в отношении которой эти принципы будут нарушены, то Европе, НАТО и США нужно будет подумать, как на это отвечать", – сказал Брок.

Как рассказывал Эльмар Брок, предложение президента США Дональда Трампа "обменять" частичную отмену санкций против Москвы на сокращение ядерного арсенала РФ – это значит отдать Украину России. Он отмечал, что санкции нужно отменять после выполнения Минских договоренностей, а не устраивать "торги" с ядерным оружием.