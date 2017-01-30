В ЕС Тиллерсон делает ставку на Италию – La Stampa

Италия будет нужна США как ответственный член ЕС, чтобы достичь единства по украинскому вопросу в рамках Евросоюза. Об этом сказал будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон в беседе с журналистом La Stampa Паоло Мастролилли, передает Inopressa.

Как отмечает журналист, "первое, что интересно в этой фразе, – это упоминание ЕС как привилегированного собеседника, несмотря на поддержку, которую новый президент США Дональд Трамп выразил Brexit. "Вторая интересная вещь – это отсылка к единству по украинскому вопросу, ведь до сих пор США оказывали давление на союзников, чтобы те были сплочены по вопросу поддержания антироссийских санкций, пока Россия не реализует полностью Минские соглашение". А это значит, заключает автор статьи, что "Вашингтон не так уж готов на уступки, если сначала Москва не сделает шагов к примирению".

"Это ощущение находит, вероятно, случайное подтверждение в слухах о том, что Тиллеросн избрал в качестве своего заместителя Полу Добрянски", политика украинского происхождения, которая была заместителем госсекретаря по демократии и глобальным вопросам при Буше, пишет журналист.

Третий момент, по которому Тиллерсон просит помощи у Рима, – это "ведение диалога с Путиным", в том числе ввиду саммита "Большой семерки" в мае в Таормине. "Италия уже давно установила контакт с новой администрацией" через своего посла в США Армандо Варриккьо, и "вскоре планируется" встреча Трампа и премьер-министра Италии Паоло Джентилони.

Ранее министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что надеется на восстановление формата "Большой восьмерки" с участием России.

Он также надеется, что новая администрация США улучшит отношения с Москвой, что сделает возможным ее возвращение в G8. В то же время Альфано подчеркнул преждевременность возврата России в данный формат без доказательств соблюдения Минских соглашений по Украине.