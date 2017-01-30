В ЕС Тиллерсон делает ставку на Италию – La Stampa
Как отмечает журналист, будущий глава Госдепа упоминает ЕС как привилегированного собеседника, несмотря на поддержку, которую Трамп выразил Brexit
Италия будет нужна США как ответственный член ЕС, чтобы достичь единства по украинскому вопросу в рамках Евросоюза. Об этом сказал будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон в беседе с журналистом La Stampa Паоло Мастролилли, передает Inopressa.
Как отмечает журналист, "первое, что интересно в этой фразе, – это упоминание ЕС как привилегированного собеседника, несмотря на поддержку, которую новый президент США Дональд Трамп выразил Brexit. "Вторая интересная вещь – это отсылка к единству по украинскому вопросу, ведь до сих пор США оказывали давление на союзников, чтобы те были сплочены по вопросу поддержания антироссийских санкций, пока Россия не реализует полностью Минские соглашение". А это значит, заключает автор статьи, что "Вашингтон не так уж готов на уступки, если сначала Москва не сделает шагов к примирению".
"Это ощущение находит, вероятно, случайное подтверждение в слухах о том, что Тиллеросн избрал в качестве своего заместителя Полу Добрянски", политика украинского происхождения, которая была заместителем госсекретаря по демократии и глобальным вопросам при Буше, пишет журналист.
Третий момент, по которому Тиллерсон просит помощи у Рима, – это "ведение диалога с Путиным", в том числе ввиду саммита "Большой семерки" в мае в Таормине. "Италия уже давно установила контакт с новой администрацией" через своего посла в США Армандо Варриккьо, и "вскоре планируется" встреча Трампа и премьер-министра Италии Паоло Джентилони.
Ранее министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что надеется на восстановление формата "Большой восьмерки" с участием России.
Он также надеется, что новая администрация США улучшит отношения с Москвой, что сделает возможным ее возвращение в G8. В то же время Альфано подчеркнул преждевременность возврата России в данный формат без доказательств соблюдения Минских соглашений по Украине.
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