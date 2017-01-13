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В Еврокомиссии пояснили, влияют ли санкции против РФ на экономику ЕС http://www.segodnya.ua/img/article/7880/20_main.1484312931.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/20_tn.1484312931.jpg Мир Европейцев не сильно беспокоят антироссийские санкции, от которых экономика России терпит крах

В Еврокомиссии пояснили, влияют ли санкции против РФ на экономику ЕС

Сегодня, 15:09

Европейцев не сильно беспокоят антироссийские санкции, от которых экономика России терпит крах

Антироссийские санкции не особо беспокоят ЕС. Фото: AFP
Антироссийские санкции не особо беспокоят ЕС. Фото: AFP

Санкции, которые были введены против России за ее агрессию против Украины, практически не затрагивают европейскую экономику. Об этом заявила в Брюсселе представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, передает Укринформ.

По ее словам, антироссийские санкции минимально влияют на экономические процессы Евросоюза.

"Относительно конкретного влияния я могу сказать, что оно является минимальным на экономики стран-членов (ЕС – ред.)", – подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Как известно, 21 июня 2016 года Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции "в свете действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине". Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.

15 декабря лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить санкции, действующие в отношении России еще на шесть месяцев.
экономика, ЕС, Еврокомиссия, санкции, рф, Косьянчич

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