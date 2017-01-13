В Еврокомиссии пояснили, влияют ли санкции против РФ на экономику ЕС

Европейцев не сильно беспокоят антироссийские санкции, от которых экономика России терпит крах

Санкции, которые были введены против России за ее агрессию против Украины, практически не затрагивают европейскую экономику. Об этом заявила в Брюсселе представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, передает Укринформ.

По ее словам, антироссийские санкции минимально влияют на экономические процессы Евросоюза.

"Относительно конкретного влияния я могу сказать, что оно является минимальным на экономики стран-членов (ЕС – ред.)", – подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Как известно, 21 июня 2016 года Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции "в свете действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине". Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.

15 декабря лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить санкции, действующие в отношении России еще на шесть месяцев.