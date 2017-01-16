В Еврокомиссии прокомментировали заявления Трампа в адрес ЕС и НАТО

По словам Маргаритиса Схинаса, в Европе с интересом прочли интервью избранного президента США

В Еврокомиссии прокомментировали свежие заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа, отметив, что "с интересом" прочли интервью, которые он накануне дал британскому изданию The Times и немецкому Bild. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, отвечая на вопрос о том, должен ли ЕС иметь стратегический план по сотрудничеству с новоизбранным президентом США, который верит, что Франция покинет ЕС так же, как и Британия.

"Я прореагирую на этот вопрос заявлением – мы прочли это интервью с интересом", – заявил официальный представитель Еврокомиссии.

Ранее Берлин жестко ответил на обвинения и угрозы Трампа.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп похвалил Великобританию за то, что страна решила отказаться от Евросоюза, который, по его мнению, находится на грани развала, и пообещал новое торговое соглашение как можно быстрее.

Он также заявил, что другие страны могут последовать примеру Британии и покинуть ЕС.

Трамп также подверг жесткой критике миграционную политику "открытых дверей" канцлера Германии Ангелы Меркель.

Кроме того, новоизбранный президент США назвал НАТО устаревшей организацией, которая должным образом не занимается проблемой терроризма.

Сообщалось, что Трамп также заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину снять санкции с России в обмен на соглашение по сокращению ядерных вооружений.