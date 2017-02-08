В Европарламенте призвали Россию освободить Сущенко
По решению Лефортовского суда Москвы Сущенко будет оставаться под стражей до 30 апреля
Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призывает Россию освободить незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко.
Об этом она написала в Twitter.
"В его день рождения и в 131-й день его пребывания в Лефортовской тюрьме я призываю: отпустите фальсифицировано обвиняемого. Освободите Сущенко", – заявила она.
Как сообщалось, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".
По решению Лефортовского суда Москвы Сущенко будет оставаться под стражей до 30 апреля.
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