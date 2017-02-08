В Европарламенте призвали Россию освободить Сущенко

Вчера, 23:53

По решению Лефортовского суда Москвы Сущенко будет оставаться под стражей до 30 апреля

Роман Сущенко, фото ТВ Центр
Роман Сущенко, фото ТВ Центр

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призывает Россию освободить незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом она написала в Twitter.

"В его день рождения и в 131-й день его пребывания в Лефортовской тюрьме я призываю: отпустите фальсифицировано обвиняемого. Освободите Сущенко", – заявила она.

Как сообщалось, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

По решению Лефортовского суда Москвы Сущенко будет оставаться под стражей до 30 апреля.
незаконно, уголовное дело, шпионаж, ФСБ, хармс, ребекка хармс, Сущенко

Вы сейчас просматриваете новость "В Европарламенте призвали Россию освободить Сущенко ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Петр Порошенко и Анжела Сущенко, фото пресс-служба Президента

Жена Сущенко рассказала, что общается с мужем только через адвоката и письма

Вчера, 20:35

По ее словам, ему запрещены звонки

Политика

Порошенко встретился с семьей Сущенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко встретился с семьей Сущенко

Вчера, 16:53

Президент передал своеобразное поздравление с днем рождения украинскому журналисту

Украина

Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru

Международные организации журналистов призывают освободить Сущенко и Семену

27 Января, 18:48

Президент Международной федерации журналистов заявил, что организации осуждают кампанию преследования журналистов и СМИ, которая была развернута в России

Общество

Роман Сущенко. Фото: из открытых источников

Российский суд продлил арест Сущенко

25 Января, 15:17

Украинского журналиста собираются держать за решеткой еще три месяца

Мир

Фото: ТАСС

Брат Сущенко в Москве запуган - адвокат

25 Января, 11:35

Очередной суд о продлении ареста украинского журналиста пройдет в РФ

Политика

DonPress.com

ПАСЕ одобрила резолюцию относительно нападений на журналистов и свободу СМИ в Европе

24 Января, 21:45

В резолюции есть четкое требование к РФ освободить журналистов Романа Сущенко и Николая Семену

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования