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В Европе из-за морозов и снега погибли десятки человек http://www.segodnya.ua/img/article/7871/21_main.1484123959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/21_tn.1484123959.jpg Мир Жители отдаленных регионов остались без отопления во время морозов ниже минус 20 градусов 

В Европе из-за морозов и снега погибли десятки человек

Сегодня, 10:38

Жители отдаленных регионов остались без отопления во время морозов ниже минус 20 градусов 

Снег в Салониках (Греция). Фото: AFP
Снег в Салониках (Греция). Фото: AFP

Минусовые температуры в Европе привели к многочисленным смертям людей – преимущественно не защищенных от холода бездомных и беженцев, пишет Deutsche Welle.

В частности, известно о как минимум восьми замерзших на Балканах, где тысячи людей в отдаленных регионах, отрезанных из-за снегопадов, остались без отопления во время морозов ниже минус 20 градусов по Цельсию, передает Reuters.

Трагедии произошли в Сербии, Албании и Македонии – там погибли в основном пожилые люди. По информации AP, холодная погода, установившаяся на прошлой неделе, забрала в Европе в целом уже 61 жизни.

За последние сутки в Польше погибли шесть человек, сообщили во вторник, 10 января, в кризисном центре страны. В Румынии заявили о шести новых смертей от переохлаждения за последние дни. Местные власти в странах призывает помогать особенно уязвимым слоям населения, в частности бездомным. Румыния также приостановила судоходство по Дунаю и обучения в школах.

Также после сокрушительной критики со стороны гуманитарных организаций греческие власти пообещали организовать переселение беженцев из палаточных лагерей в гостиницы. Мигранты жаловались на нечеловеческие условия на фоне обильных снегопада на всей территории Греции.
погода, Европа, погибли, морозы, холода

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