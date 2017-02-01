В Европе напомнили Трампу, кто главный союзник США

Сегодня, 17:26

Шефчович напомнил, что ЕС и Соединенные Штаты вместе создают 50 млн рабочих мест по обе стороны

Марош Шефчович. Фото: AFP
Марош Шефчович. Фото: AFP

Дебаты в Еврокомиссии в среду показали, что в Брюсселе должны внимательно следить за объявляемыми в США решениями, которые будут иметь последствия для трансатлантических отношений, заявил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

"Я думаю, что у Соединенных Штатов никогда не было лучшего союзника, чем Европа. Я полагаю, что мы должны сохранить этот козырь", – сказал Шефчович на пресс-конференции после заседания Европейской комиссии, обсуждавшей подготовку к неформальному саммиту на Мальте 3 февраля, в повестке которого обсуждение будущего Евросоюза, в том числе в свете перемен в США.

"Необходимо выбирать между изоляционизмом, неравенством и эгоизмом, с одной стороны, и открытостью, социальным равенством и прочностью за счет солидарности – с другой. То есть надо выбирать между регрессом и будущим", – констатировал зампред ЕК.

С этой точки зрения, по его словам, в Еврокомиссии считают, что Евросоюз – это "полюс стабильности в этом меняющемся мире". "Европа не прекращает искать долгосрочные решения, чтобы принять вызов, который ждет всех нас. Мы выступаем в защиту открытости, социального равенства и солидарности", – объяснил Шефчович.

"Мы убеждены в комиссии, что главы государств и правительств в Валлетте подтвердят эти ценности и устремления", – заявил еврокомиссар.

"Что касается экономических отношений между ЕС и Соединенными Штатами, я хотел бы обратить внимание на факт, что вместе мы создаем 50 млн рабочих мест по обе стороны Атлантики. Союз способствует созданию рабочих мест в США путем прямых зарубежных инвестиций. Значительная часть инвестиций, освоенных в США, поступает из Евросоюза", – отметил Шефчович.

Отвечая на вопросы, он указал на то, что проблемы, связанные с США, многочисленны, и из Брюсселя непросто следить за последним стремительным развитием событий. В Евросоюзе рассчитывают на консультации, тесное сотрудничество и считают, что "в течение последних десятилетий никогда не возникало более тесных отношений, чем трансатлантические".

При этом, признал зампред ЕК, в Брюсселе отдают себе отчет в том, что "некоторые предварительно объявленные действия (США – Ред.) могут привести к ситуации, когда Европе придется взять на себя лидирующую роль в мире, в частности, по проблеме климатических изменений".

"Нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться в Соединенных Штатах, но с учетом последних объявлений, которые мы слышали, мы, конечно, обеспокоены", – добавил Шефчович.

Что касается сотрудничества Евросоюза с США в сфере энергетики, ЕС заявил миру о своей открытости и хочет, чтобы экспортеры энергоносителей в Европу предлагали лучшие цены и действовали в условиях конкуренции, сказал он.

"Мы хорошие клиенты, мы импортируем огромное количество энергии, мы аккуратно ее оплачиваем, и мы предсказуемы. То есть речь о том, чтобы способствовать конкуренции в этой области", – пояснил заместитель председателя Европейской комиссии.

Ранее представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что утвержденного плана встреч немецких руководителей с представителями новой администрации США пока нет, но Берлин твердо намерен тесно сотрудничать с Вашингтоном.
США, Европа, трамп, дональд трамп, Шефчович

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