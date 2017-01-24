В ФБР отчитались о проверке связей советника Трампа с РФ

Американские спецслужбы закончили проверку советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, которого подозревали в незаконных связях с российским дипломатом, однако нарушений так и не нашли, сообщает The Washington Post.

Отметим, что речь идет о контактах Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Издание сообщает, что ФБР так и не удалось найти компрометирующих фактов незаконных связей Флинна с российским дипломатом.

"В конце декабря ФБР проверило перехваченные разговоры между послом России в США и генерал-лейтенантом в отставке Майклом Флинном – советником по вопросам национальной безопасности в то время избранного президента Трампа, но не нашло никаких доказательств неправомерных действий или незаконных связей с российским правительством", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, американские правоохранительные органы и спецслужбы США изучают перехваченные переговоры и финансовые операции в рамках расследования связей соратников избранного президента США Дональда Трампа с Россией.