В ФСБ РФ рассказали, как будет работать погранзона на российско-белорусском границе

Сегодня, 16:40

Как отмечается, установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц

ФСБ РФ ввела погранзону. Фото: atributia.ru
ФСБ РФ ввела погранзону. Фото: atributia.ru

ФСБ России разъяснила цели и задачи установления погранзоны на российско-белорусском участке госграницы.

"Установление пограничной зоны осуществлено в целях создания необходимых условий надежной охраны госграницы РФ, как это предусмотрено ст.16 закона РФ от 1 апреля 1993 года "О государственной границе Российской Федерации", и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов", – отмечается в официальном сообщении ЦОС ФСБ России.

В нем подчеркивается, что "указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".

"Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу Российской Федерации", – заявляет ЦОС ФСБ.

В сообщении отмечается, что подписанные директором ФСБ приказы об установлении пограничной зоны на российско-белорусском участке государственной границы от 29 декабря о пределах пограничной зоны на территории Смоленской, Псковской и Брянской областей "не противоречат нормам международных договоров Российской Федерации с республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы РФ гражданами обоих государств".

В сообщении ЦОС ФСБ России подчеркивается, что "порядок пребывания в пограничной зоне граждан РФ и республики Беларусь и производства ими работ определен правилами пограничного режима, установленными приказом ФСБ России от 15 октября 2012 года и равно действует как в отношении иностранных граждан, так и граждан Российской Федерации".

3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции подверг критике российское решение об установлении погранзоны и пообещал "адекватный ответ".
россия, граница, Беларусь, ФСБ, погранзона

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Источник:

Интерфакс-Украина

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