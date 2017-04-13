В ФСБ заявили о задержании "украинского шпиона". Киев отрицает

Сегодня, 14:44

Задержанного "агента" оккупанты намерены депортировать в тюрьму "ДНР"

ФСБ опять нашло &quot;украинского шпиона&quot;. Фото: news-front.info
ФСБ опять нашло "украинского шпиона". Фото: news-front.info

Спецслужбы РФ утверждают, что якобы задержали в Самарской области "украинского агента", которому вменяют разведывательную деятельность. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российский "Интерфакс".

Российские правоохранители отмечают, что задержанный якобы является сотрудником украинской разведки.

"Он приехал в Самарскую область 19 марта 2017 года и 6 часов занимался сбором сведений по железнодорожному вокзалу Самары, где и был задержан. В ходе опроса задержанный признался в осуществлении им в интересах Минобороны Украины визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в т. н. "ДНР" и Ростовской области", – сообщили в российских правоохранительных органах.

Оккупанты собираются перевезти так называемого "агента" в "ДНР" для дальнейших следственных действий.

"Сейчас его отправят в "ДНР", формально – в Украину, по сути – не совсем в Украину, чтобы там местные следователи с ним разбирались: просто ли он смотрел расположение воинских частей или, может быть, был наводчиком огня", – сказал источник СМИ в правоохранительных органах.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины отрицает какое-либо отношение к якобы задержанному в РФ "разведчику".

"Никакого отношения к украинским разведывательным органам любое лицо, которое там (в РФ – ред.) задерживается, не имеет. Главное управление военной разведки отрицает эту информацию", – сказал спикер МО Александр Мотузяник.

В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявили, что российская сторона осуществляет провокации против граждан Украины на украинско-российской границе.
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