В Габоне стартовал Кубок африканских наций (фото)
Хозяева турнира в стартовом матче не смогли удержать победу в матче с Гвинеей-Биссау
В субботу в Габоне стартовал Кубок африканских наций-2017.
В первом матче турнира хозяева – сборная Габона – упустили победу над командой Гвинеи-Биссау. Встреча проходила в Либревиле и завершилась со счетом 1:1.
В дебюте второго тайма Пьер-Эмерик Обамейянг открыл счет, результативной передачей отметился Дени Буанга. В концовке Жуари Соареш провел ответный мяч с передачи Зезиньо.
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