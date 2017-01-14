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В Габоне стартовал Кубок африканских наций (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/95_main.1484426378.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/95_tn.1484426378.jpg Мир Хозяева турнира в стартовом матче не смогли удержать победу в матче с Гвинеей-Биссау

В Габоне стартовал Кубок африканских наций (фото)

Сегодня, 22:39

Хозяева турнира в стартовом матче не смогли удержать победу в матче с Гвинеей-Биссау

В субботу в Габоне стартовал Кубок африканских наций-2017.

В первом матче турнира хозяева – сборная Габона – упустили победу над командой Гвинеи-Биссау. Встреча проходила в Либревиле и завершилась со счетом 1:1.

В дебюте второго тайма Пьер-Эмерик Обамейянг открыл счет, результативной передачей отметился Дени Буанга. В концовке Жуари Соареш провел ответный мяч с передачи Зезиньо.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Габона, сборная Гвинеи-Биссау

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Источник:

AFP

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