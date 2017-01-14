В Габоне стартовал Кубок африканских наций (фото) Сегодня, 22:39 Просмотров: ...

Хозяева турнира в стартовом матче не смогли удержать победу в матче с Гвинеей-Биссау



























В субботу в Габоне стартовал Кубок африканских наций-2017. В первом матче турнира хозяева – сборная Габона – упустили победу над командой Гвинеи-Биссау. Встреча проходила в Либревиле и завершилась со счетом 1:1. В дебюте второго тайма Пьер-Эмерик Обамейянг открыл счет, результативной передачей отметился Дени Буанга. В концовке Жуари Соареш провел ответный мяч с передачи Зезиньо. Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы