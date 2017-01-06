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В Германии горело общежитие для беженцев: пострадали 57 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7859/0_main.1483661708.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/0_tn.1483661708.jpg Мир По словам представителя полиции, одно из зданий почти полностью сгорело

В Германии горело общежитие для беженцев: пострадали 57 человек

Сегодня, 02:29

По словам представителя полиции, одно из зданий почти полностью сгорело

В Германии загорелось здание приюта для беженцев. Фото: Твиттер
В Германии загорелось здание приюта для беженцев. Фото: Твиттер

Здание приюта для беженцев в городе Хефельхоф на западе Германии почти полностью сгорело, сообщили в местной полиции.

В лагере для беженцев в городе Хефельхоф на западе Германии 5 января произошел пожар, как минимум 57 человек получили ранения, сообщает "Гордон" со ссылкой на издание Zeit Online.

По словам представителя полиции, одно из зданий почти полностью сгорело. Причина пожара пока неизвестна, следствие продолжается.

Отмечается, что здание загорелось 5 января после обеда, вечером пожар удалось потушить. Издание пишет, что в лагере живут около 500 беженцев.

По данным Международной организации по миграции, число беженцев, приехавших в европейские страны в 2016 году, по состоянию на 28 декабря составило 384 527.

В 2016 году две трети беженцев просили убежища в Германии, свидетельствуют данные Eurostat.
Германия, пожар, общежитие, беженцы

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