В Германии грузовик влетел в ратушу

В воскресенье утром в ратушу небольшого немецкого города Ферден (федеральная земля Нижняя Саксония) недалеко от Бремена влетел грузовик. По предварительной оценке, речь о попытке теракта не идет, сообщил представитель полиции. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Kreiszeitung.

"Террористический акт мы исключаем", – отметил представитель правоохранительных органов. Мотивы действий 47-летнего мужчины выясняются, он задержан. По всей видимости, его акция была направлена против городских властей.

После того, как мужчина въехал в фойе ратуши, вспыхнул огонь, который перекинулся на несколько помещений на первом этаже здания. Пожарные смогли потушить возгорание лишь спустя полтора часа. Ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.

"47-летний подозреваемый без сопротивления сдался полиции на месте преступления. Мотивы его действий пока неясны, но скорее всего связаны с личным делом", – отметили в полиции.