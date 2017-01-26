В Германии вор протаранил дом на тракторе

Вчера, 15:37

Грабителей не удалось задержать, сейчас полиция занимается их поиском 

Злоумышленники угнали трактор. Фото: pixabay.com
Злоумышленники угнали трактор. Фото: pixabay.com

В немецком городе Бюнде, расположенном недалеко от Ганновера, злоумышленник угнал трактор, протаранил на нем дом и скрылся с сейфом. Что находилось внутри металлического ящика, неизвестно.

Полиция не исключает, что преступников было несколько, сообщает Neue Westfaelische.

Находившиеся в здании жители дома не пострадали. Несмотря на шум, возникший в результате столкновения трактора со зданием, злоумышленника не удалось задержать. Ограбленные немцы отказываются рассказывать, что находилось внутри украденного у них сейфа.

Угнанный трактор бросили на месте преступления. Полиция ищет воров.

Ранее сообщалось, что в Бразилии вор застрял в двери тюремной камеры.
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