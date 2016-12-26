В Германии взорвали бомбу, из-за которой эвакуировали на Рождество более 50 тыс. человек

В немецком городке Аусбург жители вынуждены были покинуть свои дома утром воскресенья 25 декабря из-за запланированного подрыва бомбы Второй мировой войны

Немецкие взрывотехники в Аугсбурге обезвредили крупную авиабомбу времен Второй мировой войны. Ранее из города были эвакуированы более 54 тыс. человек, переждает Русская служба BBC.

Британская бомба весом 1,8 тонн предположимтельно была сброшена на город во время авианалета в 1944 году и обнаружена во вторник в ходе строительных работ. На ее обезвреживание понадобилось четыре часа.

Для проведения подрывных работ выбрали рождественский день, поскольку в будние часы это было бы сделать сложнее. Операция стала крупнейшей по масштабам эвакуцией из-за обезвреживания бомбы в стране с момента окончания войны.