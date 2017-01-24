В горах Италии разбился вертолет: все подробности трагедии (видео)

Все, кто был на борту вертолета, погибли

Новые смерти в горах Италии. За 100 километров от гостиницы, где спасают жертв снежной лавины, разбился вертолет. На его борту было шестеро людей.

Вертолет с двумя членами экипажа, двумя спасателями и врачом подобрал в горах травмированного лыжника. Но до больницы не долетел и рухнул на землю с полуторакилометровой высоты.

Туман и сильный снег – в этом регионе всегда плохая видимость, что и стало причиной крушения, предполагают эксперты. Все, кто был на борту вертолета, погибли.

Нет хороших новостей и у бригад, которые ищут живых постояльцев отеля – на него на прошлой неделе сошла лавина. Сегодня обнаружили еще несколько тел.

"Мы только что нашли 15-е тело. Это мужчина" , – сказал Луиджи Д'анжело, спасатель.

В Италии похоронили первых жертв лавины. Массимилиано Джанкартерино под проливным дождем провожает брата в последний путь – тот работал в отеле официантом. В день катастрофы решил задержаться на работе.

"Он заканчивал смену и его должен был заменить коллега. Но брат сказал: не беспокойся, я за тебя отработаю. Снега много насыпало – тебе будет тяжело добраться. Мой брат был тружеником и настоящим профессионалом", – отметил Массимилиано Джанкатерино, брат погибшего.

Снег рядом с отелем – местами его высота достигает 5 метров – разгребают лопатами, экскаватором, другой спецтехникой.

Спасатели уже добрались до кухни и бара. Надежды найти живых почти не осталось. За неделю операции из 34 людей, которых накрыла снежная лавина, спасли только девятерых.

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