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В Госдепе прокомментировали решение Путина по американским дипломатам http://www.segodnya.ua/img/article/7848/62_main.1483132322.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/62_tn.1483132322.jpg Мир МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.

В Госдепе прокомментировали решение Путина по американским дипломатам

Сегодня, 23:01

МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.

В Госдепе прокомментировали решение Путина по американским дипломатам, фото rusvesna.su
В Госдепе прокомментировали решение Путина по американским дипломатам, фото rusvesna.su

В Госдепартаменте США видели заявления президента России Владимира Путина об отказе выслать из России американских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона. 

Такой комментарий дал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить", – приводит агентство слова представителя Госдепа.

Как сообщалось, МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.
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Источник:

РИА Новости

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