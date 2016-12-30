В Госдепе прокомментировали решение Путина по американским дипломатам
МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.
В Госдепартаменте США видели заявления президента России Владимира Путина об отказе выслать из России американских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.
Такой комментарий дал представитель американского внешнеполитического ведомства.
"Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить", – приводит агентство слова представителя Госдепа.
Как сообщалось, МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.
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