В Госдепе прокомментировали решение Путина по американским дипломатам

В Госдепартаменте США видели заявления президента России Владимира Путина об отказе выслать из России американских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

Такой комментарий дал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить", – приводит агентство слова представителя Госдепа.

Как сообщалось, МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.



