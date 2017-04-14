В Госдепе рассказали детали встречи Тиллерсона и Путина

Сегодня, 00:31

США и РФ признали, что уровень доверия между странами находится на исторически низком уровне, также лидеры обсудили ситуацию в Украине

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: AFP
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: AFP

На встрече государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москве с президентом РФ Путиным стороны пытались выяснить, почему так упал уровень доверия между государствами и как наладить двусторонний контакт. Об этом сообщил в четверг во время брифинга в Вашингтоне и.о.представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает Укринформ.

"Стороны признали, что уровень доверия между нашими государствами находятся на исторически низком уровне", – отметил официальный представитель Госдепа.

Он сообщил, что в ходе разговора Тиллерсон и Путин "обсудили историю того, почему так вышло". По словам Тонера, оба старались лучше понять, почему каждое из государств раздражено действиями другого в определенных сферах.

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Отвечая на уточняющий вопрос, шла ли речь на встречи Тиллерсона и Путина об Украине, представитель Госдепартамента отметил, что не ознакомлен со всеми деталями их диалога. "Я могу сказать, что украинский вопрос точно поднимался на двусторонней встрече с министром иностранных дел Лавровым. У меня нет всех деталей встречи с президентом Путиным", – сказал Тонер. В то же время он подчеркнул, что Рекс Тиллерсон очень четко озвучил свою позицию по Украине сразу после встречи в Москве.

Кроме того, Тонер назвал "спекуляциями" сообщения о том, что президентская комиссия США-РФ возобновляет свою работу. Вместо нее будет рабочая группа по вопросам двустороннего взаимодействия, однако детальный мандат этой группы пока не определен.

Представитель внешнеполитического ведомства США также отметил, что госсекретарь Тиллерсон и министр Лавров договорились поддерживать контакт по телефону. О следующей личной встрече между главами иностранных ведомств речь пока не идет, отметил и.о. представителя Государственного департамента США.

Напомним, 11 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву в первый раз в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. 12 апреля он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. А позже Путин принял в Кремле Тиллерсона и Лаврова. Встреча продолжалась более двух часов. В Кремле заявили, что Путин на встрече с Тиллерсоном обсудил Украину "пунктирно".

На пресс-конференции по итогам встречи с Путиным Тиллерсон заявил, что до полного прогресса в выполнении минских договоренностей Украина будет оставаться препятствием в отношениях между США и Россией.

СМИ писали, что Тиллерсон летит в Москву, чтобы представить перед Россией доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это.
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