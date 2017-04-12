В Госдепе США рассказали, будет ли встреча Тиллерсона с Путиным

В Госдепартаменте США заявляют, что пока глава ведомства Рэкс Тиллерсон не получал приглашения на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер, передает "РИА Новости".

Он отметил, что встреча состоится, если американскому дипломату поступит соответствующее приглашение.

"Пока что мы не видели такого приглашения, но оно может прийти", – предположил Тонер.

В свою очередь в Кремле отметили, что пока не известно, состоится ли встреча госсекретаря США с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера сказал, что пока не может подтвердить этого.

Ранее американские СМИ сообщали, что в ходе визита в Москву госсекретарь США может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада.