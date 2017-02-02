В Госдуме РФ отреагировали на обстрел украинского самолета над Черным морем

В России считают, что украинская сторона пытается якобы отвлечь внимание от эскалации ситуации на Донбассе, заявляя об обстреле военной самолета над Черным морем. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает РИА Новости.

"Я думаю, это попытка отвлечь внимания мирового сообщества от событий, происходящих на юго-востоке Украины, где явно нарушаются Минские соглашения, с целью переместить центр внимания на акваторию Черного моря, где произошел данный инцидент, выставляя Россию как страну-агрессора", – сказал Швыткин.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что сейчас в Черном море проходят учения блока НАТО.

"Они проходят в рамках международных соглашений о проведении и возможном учении в нейтральных водах, в акватории Черного моря. Сейчас (этот инцидент может быть использован — ред.) с целью возможного увеличения количества этих учений, возможного пересмотра целевых показателей данных учений", — считает парламентарий.

Напомним, 1 февраля в акватории Черного моря в районе Одесского газового месторождения с захваченных буровых вышек российские военные открыли огонь по транспортному самолету Вооруженных сил Украины Ан-26.

Как заявлял главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, Украина передаст в Международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 при обстреле Россией над Одесским газовым месторождением в Черном море.