В Госдуме РФ поддержали предложение Лаврова выдворить 35 американских дипломатов

По словам Слуцкого, это абсолютно адекватный ответ на агрессивные и плохо объяснимые действия США по отношению к России

В Госдуме РФ поддерживают ответные меры по высылке из России дипломатов США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

"Объявление 35 американских дипломатов персонами нон грата – это абсолютно адекватный ответ на агрессивные и плохо объяснимые действия США по отношению к России", – сказал депутат.

Как известно, МИД РФ предлагает президенту РФ Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из РФ в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность – это закон дипломатии в международных отношениях, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В команде Дональда Трампа заявили, что введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – сказал помощник Келлин Конуэй.

В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников".

По информации СМИ, выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение.