В Госдуме РФ рассказали о самочувствии Асада

Сегодня, 12:33

Как сообщается, Асад находится в хорошей физической форме

Башар Асад, фото AFP
Башар Асад, фото AFP

Периодически появляющиеся слухи о плохом самочувствии президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада являются не более чем вымыслом и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил журналистам по итогам встречи с сирийским лидером член депутатской группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии Александр Ющенко.

"Все эти слухи не более чем вымысел и ничего общего с реальностью не имеют", – сказал Ющенко.

В свою очередь другой член делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул, что "Асад физически в хорошей форме, он динамичен, у него прекрасное чувство юмора".

Ранее СМИ сообщали, что президент Сирии Башар Асад находится в больнице в тяжелом состоянии, он прикован к постели. Появлялась информация, что Асад был госпитализирован с ишемическим инсультом.
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ИТАР-ТАСС

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