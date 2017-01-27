Шперов назвал Казахстан временно отторгнутыми землями государства российского, которые будут возвращены в ближайшее время

В Госдуме РФ выступили с территориальными претензиями к Казахстану. Об этом заявил так называемый "депутат" Госдумы России от временно оккупированного Крыма Павел Шперов на заседании круглого стола в нижней палате российского парламента по проблемам российских соотечественников.

"Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья", – заявил он.

По мнению Шперова, "когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, то это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернемся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время".

Он уверен, что нельзя называть "соотечественников в ближнем зарубежье" "диаспорой", так как тем самым их "отрезают от РФ, уравнивая с соотечественниками в Австралии".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разместив на границе с Украиной свои войска, Россия открыто демонстрирует готовность к полномасштабному вторжению.