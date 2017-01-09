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В Госдуме РФ жестко ответили на заявление Пентагона о "нулевом" вкладе Москвы в борьбу с ИГИЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7864/70_main.1483948559.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/70_tn.1483948559.jpg Мир Яровая утверждает, что Россия эффективно борется с терроризмом

В Госдуме РФ жестко ответили на заявление Пентагона о "нулевом" вкладе Москвы в борьбу с ИГИЛ

Сегодня, 09:53

Яровая утверждает, что Россия эффективно борется с терроризмом

Эштон Картер. Фото: AFP
Эштон Картер. Фото: AFP

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает истеричным и непрофессиональным заявление министра обороны США Эштона Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает РИА Новости.

"Истерика на закате" – так можно охарактеризовать заявления главы Пентагона. Оно означает только одно – полный провал, когда нервы сдали, и единственный маневр – обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом – Россию", – заявила Яровая.

Ранее глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что вклад России в борьбу США с ИГИЛ "нулевой". "Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", – сказал Картер, который с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона.

По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну".

Ранее Москву неоднократно обвиняли в том, что в Сирии РФ воюет с оппозицией, которая выступает против сирийского диктатора Башара Асада, а не с террористами ИГИЛ.

Сам Башар Асад назвал взятие Алеппо, которое долгое время контролировала оппозиция, совместной победой своих союзников – Российской Федерации и Ирана.
россия, Сирия, США, Картер, ИГИЛ
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