В Госдуме РФ жестко ответили на заявление Пентагона о "нулевом" вкладе Москвы в борьбу с ИГИЛ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает истеричным и непрофессиональным заявление министра обороны США Эштона Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает РИА Новости.

"Истерика на закате" – так можно охарактеризовать заявления главы Пентагона. Оно означает только одно – полный провал, когда нервы сдали, и единственный маневр – обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом – Россию", – заявила Яровая.

Ранее глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что вклад России в борьбу США с ИГИЛ "нулевой". "Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", – сказал Картер, который с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона.

По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну".

Ранее Москву неоднократно обвиняли в том, что в Сирии РФ воюет с оппозицией, которая выступает против сирийского диктатора Башара Асада, а не с террористами ИГИЛ.

Сам Башар Асад назвал взятие Алеппо, которое долгое время контролировала оппозиция, совместной победой своих союзников – Российской Федерации и Ирана.