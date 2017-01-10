В Госдуме РФ жестко ответили на решение США расширить "список Магнитского"
По мнению Пискарева, фамилии известных политиков, руководителей ведомств, судей, прокуроров и других вносятся случайным образом
Включение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и депутата Андрея Лугового в санкционный "список Магнитского" является театром абсурда, считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает РИА Новости.
"Включение в "список Магнитского" Александра Бастрыкина, Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна – театр абсурда. Складывается устойчивое ощущение, что фамилии известных политиков, руководителей ведомств, судей, прокуроров и других вносятся случайным образом", – сказал он.
Ранее в понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.
Как отмечается, в Великобритании обсуждают законопроект, аналогичный закону Магнитского в Соединенных Штатах, который позволяет судам вводить визовые запреты и замораживать активы чиновников РФ.
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