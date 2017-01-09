Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Греции внезапно умер консул России – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7866/81_main.1483998741.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/81_tn.1483998741.jpg Мир 55-летний дипломат был найден в своей квартире в Афинах

В Греции внезапно умер консул России – СМИ

Вчера, 23:56

55-летний дипломат был найден в своей квартире в Афинах

Место смерти консула РФ в Афинах. Фото: protothema.gr
Место смерти консула РФ в Афинах. Фото: protothema.gr

Сегодня вечером стало известно о внезапной смерти российского консула Андрея Маланина. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на греческое издание ProtoTema.

В частности, отмечается, что 55-летний дипломат был найден в своей квартире в греческой столице. Издание отмечает, что консул в понедельник не вышел на работу и не отвечал на звонки. В квартире его нашли коллеги и полицейские, которые попали в нее.

Смерть дипломата агентству "ТАСС" подтвердили в российском диппредставительстве в Афинах. "Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом, – сказал собеседник агентства. – Смерть наступила от естественных причин".

Как сообщалось ранее, на открытии фотовыставке в Анкаре было совершено нападение на российского посла Андрея Карлова. От полученного ранения дипломат скончался. Стрелка, который, по словам мэра Анкары, служил в полиции, уничтожили в результате спецоперации. В МИД РФ назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Москва поставит вопрос об убийстве посла перед Совбезом ООН.
Греция, посольство, смерть, дипломат, скончался, консул

Вы сейчас просматриваете новость "В Греции внезапно умер консул России – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Умер бывший президент Ирана Рафсанджани

Вчера, 17:17

Страна погрузилась в траур, политика похоронят в четверг 

Украина

Юрий Сливка. Фото: Facebook

Скончался известный украинский историк Юрий Сливка

Вчера, 15:35

Причина смерти ученого на данный момент не сообщается

Мир

Пшемыслав Валенса. Фото: real-vin.com

В Польше обнаружен мертвым сын экс-президента Леха Валенсы - СМИ

Вчера, 09:12

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы

Звезды

Кэрри Фишер. Фото: AFP

Прах известной актрисы из "Звездных войн" похоронили в необычной урне

7 Января, 17:54

Актрису захоронили вместе с ее матерью Дебби Рейнолдс, которая умерла на следующий день после нее

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.