В Греции внезапно умер консул России – СМИ

55-летний дипломат был найден в своей квартире в Афинах

Сегодня вечером стало известно о внезапной смерти российского консула Андрея Маланина. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на греческое издание ProtoTema.

В частности, отмечается, что 55-летний дипломат был найден в своей квартире в греческой столице. Издание отмечает, что консул в понедельник не вышел на работу и не отвечал на звонки. В квартире его нашли коллеги и полицейские, которые попали в нее.

Смерть дипломата агентству "ТАСС" подтвердили в российском диппредставительстве в Афинах. "Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом, – сказал собеседник агентства. – Смерть наступила от естественных причин".

Как сообщалось ранее, на открытии фотовыставке в Анкаре было совершено нападение на российского посла Андрея Карлова. От полученного ранения дипломат скончался. Стрелка, который, по словам мэра Анкары, служил в полиции, уничтожили в результате спецоперации. В МИД РФ назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Москва поставит вопрос об убийстве посла перед Совбезом ООН.