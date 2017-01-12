В Грузии раскололась партия Саакашвили "Единое национальное движение"

Ряд членов партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) покинули организацию.

Среди покинувших ЕНД – 21 из 27 депутатов парламента Грузии, получившие мандаты по партийному списку.

"Сегодня мы встали перед реальностью разделения нашей партии. Наша политическая команда смотрит в будущее, и мы начинаем борьбу против режима Иванишвили (экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили – Ред.)", – заявил на брифинге в четверг один из уже бывших лидеров ЕНД Давид Бакрадзе.

По его словам, те, кто сегодня покидает ЕНД, "являются ее интеллектуальной силой".

"Мы создаем политическую силу, которая поставит точку в противостоянии в Грузии и приведет ее к успеху", – заявил Бакрадзе.

Еще один из уже бывших лидеров ЕНД, несколько дней назад вышедший на свободу из тюремного заключения, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава подверг резкой критике Саакашвили.

"Этот человек не достоин быть лидером. Я говорю с болью в сердце, так как это уже не тот Миша Саакашвили, который в 2002 году объединял людей", – сказал Угулава.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Грузии, которые прошли в два тура в октябре 2016 года, партия "Грузинская мечта" получила 115 мест в парламенте, что на два мандата больше конституционного большинства. Партия "Единое национальное движение" получила 27 мест, а "Альянс патриотов Грузии" – 6.