В ходе символического голосования большинство шотландских парламентариев отказалось поддержать запуск Brexit
"Против" инициирования процедуры Brexit высказались 90 депутатов, "за" – 34 парламентария
Депутаты шотландского парламента в ходе голосования, носившего символический характер, высказались во вторник большинством голосов против запуска процедуры Brexit, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.
"Против" инициирования процедуры Brexit высказались 90 депутатов, "за" – 34 парламентария.
В январе Верховный суд вынес вердикт, согласно которому нет никакой правовой необходимости для того, чтобы спрашивать мнения Холируда (парламента Шотландии) по вопросу о Brexit. Тогда первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что позволит шотландским парламентариям провести символическое голосование.
Вы сейчас просматриваете новость "В ходе символического голосования большинство шотландских парламентариев отказалось поддержать запуск Brexit". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии