В ходе символического голосования большинство шотландских парламентариев отказалось поддержать запуск Brexit

Сегодня, 20:43

"Против" инициирования процедуры Brexit высказались 90 депутатов, "за" – 34 парламентария

Большинство шотландских парламентариев отказалось поддержать запуск Brexit, фото AFP
Большинство шотландских парламентариев отказалось поддержать запуск Brexit, фото AFP

Депутаты шотландского парламента в ходе голосования, носившего символический характер, высказались во вторник большинством голосов против запуска процедуры Brexit, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

"Против" инициирования процедуры Brexit высказались 90 депутатов, "за" – 34 парламентария.

В январе Верховный суд вынес вердикт, согласно которому нет никакой правовой необходимости для того, чтобы спрашивать мнения Холируда (парламента Шотландии) по вопросу о Brexit. Тогда первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что позволит шотландским парламентариям провести символическое голосование.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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