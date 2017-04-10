В ходе военных учений в Латвии пострадали американские солдаты

В ходе военных учений, проходящих на Адажском полигоне в Латвии, пострадали трое американских солдат. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны страны Каспара Галкина сообщает местное издание Postimees.

По данным Галкина, военные надышались испарениями, возникшими в ходе учений.

Пострадавшие солдаты были доставлены в больницу "Гайльезерс".

После обследования двое из них вернулись на базу, один остался в медицинском учреждении. Отмечено, что подразделения армии США находятся в Латвии с 2014 года в порядке ротации.

Напомним, в марте 2017 года подразделения армии США начали совместные учения с эстонскими военнослужащими. Как сообщал главный штаб Сил обороны Эстонии, учения проходят на центральном военном полигоне страны. В них принимают участие около 1100 эстонских и американских военных. По словам командира роты, младшего лейтенанта Кристиана Муули, главная цель учений – "дать призывникам и союзникам опыт создания оборонительных позиций, их защиты и атакующих действий".