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В хоккее могут изменить формат овертаймов http://www.segodnya.ua/img/article/7874/22_main.1484163393.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/22_tn.1484163393.jpg Мир Планируется, что в дополнительное время команды будут играть "3 на 3"

В хоккее могут изменить формат овертаймов

Сегодня, 21:35

Планируется, что в дополнительное время команды будут играть "3 на 3"

На чемпионата мира могут изменить правила. Фото AFP
На чемпионата мира могут изменить правила. Фото AFP

Международная федерация хоккея рассматривает возможность изменения формата овертаймов для международных турниров.

Одним из вариантов называется 20-минутный овертайм. Сначала команды 10 минут проведут в формате "5 на 5", после чего, в случае ничейного результата, сыграют в формате "3 на 3".

Напомним, что на минувшем молодежном чемпионате мира в Канаде после основного времени проводился овертайм "3 на 3", а затем серия буллитов.
хоккей

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СЭ

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