В хоккее могут изменить формат овертаймов

Планируется, что в дополнительное время команды будут играть "3 на 3"

Международная федерация хоккея рассматривает возможность изменения формата овертаймов для международных турниров.

Одним из вариантов называется 20-минутный овертайм. Сначала команды 10 минут проведут в формате "5 на 5", после чего, в случае ничейного результата, сыграют в формате "3 на 3".

Напомним, что на минувшем молодежном чемпионате мира в Канаде после основного времени проводился овертайм "3 на 3", а затем серия буллитов.