В хоккее могут изменить формат овертаймов
Планируется, что в дополнительное время команды будут играть "3 на 3"
Международная федерация хоккея рассматривает возможность изменения формата овертаймов для международных турниров.
Одним из вариантов называется 20-минутный овертайм. Сначала команды 10 минут проведут в формате "5 на 5", после чего, в случае ничейного результата, сыграют в формате "3 на 3".
Напомним, что на минувшем молодежном чемпионате мира в Канаде после основного времени проводился овертайм "3 на 3", а затем серия буллитов.
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