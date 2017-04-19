В Индии автобус слетел в реку, десятки погибших
Из 50 пассажиров погибли 44, о причинах аварии пока не сообщается
Автобус вылетел в реку в округе Шимла в индийском штате Химачал-Прадеш. В результате инциденте не менее 44 человек погибли, сообщает агентство ANI.
Отмечается, что автобус перевозил более 50 пассажиров.
О причинах трагедии не сообщается.
Ранее сообщалось, что 25 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на горной дороге на севере Филиппин.
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