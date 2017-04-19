В Индии автобус слетел в реку, десятки погибших

Сегодня, 11:13

Из 50 пассажиров погибли 44, о причинах аварии пока не сообщается 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Автобус вылетел в реку в округе Шимла в индийском штате Химачал-Прадеш. В результате инциденте не менее 44 человек погибли, сообщает агентство ANI.

Отмечается, что автобус перевозил более 50 пассажиров.

О причинах трагедии не сообщается.

Ранее сообщалось, что 25 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на горной дороге на севере Филиппин.
автобус, Индия, жертвы, погибли, с обрыва, в реку

Вы сейчас просматриваете новость "В Индии автобус слетел в реку, десятки погибших ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Russia Today

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Крупный пожар в индийской больнице: погибли 23 человека

18 Октября 2016, 11:57

Спасателям удалось справиться с огнем только через два часа

Мир

Жертвами ужасной железнодорожной аварии в Индии стали 60 человек. Фото: AFP

Чудовищная авария скоростного поезда в Индии: 60 человек погибли

20 Ноября 2016, 08:47

Из-за схождения 14 вагонов с рельсов более 150 человек получили травмы разной степени тяжести

Мир

Место аварии. Фото: ANI News

Смертельное ДТП в Индии: погибли 25 детей

19 Января, 09:42

Школьный автобус с детьми столкнулся на дороге с грузовиком, перевозившим картофель

Мир

Фото: AFP

В Китае автобус упал в реку, много жертв

17 Апреля, 19:20

Следователям предстоит установить, что именно стало причиной смертельной аварии 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования