В Индии леопард серьезно ранил несколько человек

Сегодня, 18:50

Дикое животное удалось нейтрализовать через 12 часов


В индийском штате Орисса леопард серьезно ранил мальчика и лесника. Инцидент произошел в одной из деревень. Дикое животное пробралось в дом, где находился ребенок.

Поймать агрессивное животное вызвался мужчина, который забрался на крышу, где и был атакован диким зверем.

Нейтрализовать хищника удалось только спустя 12 часов. За это время три человека получили ранения различной тяжести.

Ранее сообщалось, что работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу.
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Источник:

Российская газета

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