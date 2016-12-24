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В Индии нашли женщину, считавшуюся мертвой 40 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7827/51_main.1482595773.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/51_tn.1482595773.jpg Мир Родственники уже не надеялись увидеть Деви живой 

В Индии нашли женщину, считавшуюся мертвой 40 лет

Сегодня, 18:06

Родственники уже не надеялись увидеть Деви живой 

Спустя годы женщина вернулась к детям. Фото: pixabay.com
Спустя годы женщина вернулась к детям. Фото: pixabay.com

Индийка Виласа Деви, которую считали умершей с 1976 года, вернулась навестить своих взрослых детей, пишет Би-би-си.

Родственники Деви думали, что она скончалась от укуса змеи, поэтому, согласно древним поверьям, ее тело не кремировали, а сплавили вниз по Гангу.

По словам самой Деви, ее спасли рыбаки в нескольких сотнях километров ниже по течению реки, после чего ее выходила местная семья.

Женщина ничего не помнила о своей прошлой жизни, в том числе о двух предыдущих браках. На новом месте она снова вышла замуж.

Недавно она впервые за долгие годы встретила землячку из родной деревни, и к ней вернулась память.

После этого она приехала в родную деревню и удивила своих взрослых сыновей и дочерей. Все три мужа 80-летней Деви уже скончались.

Ранее сообщалось, что в Китае ребенок "воскрес" во время похорон.
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