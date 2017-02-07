В Индии обчистили квартиру нобелевского лауреата
Грабители вынесли копии нобелевской медали, драгоценности и электронную аппаратуру
В Нью-Дели минувшей ночью воры обокрали квартиру нобелевского лауреата и правозащитника Кайлаша Сатьяртхи.
В частности, был похищен нобелевский сертификат.
Пропажу сертификата, копии нобелевской медали, а также драгоценностей и электронной аппаратуры обнаружили родственники.
Сам 63-летний Сатьяртхи находится в настоящее время в Боготе на Саммите нобелевских лауреатов.
Напомним, Кайлаш Сатьяртхи получил Нобелевскую премию мира в 2014 году вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай. Сатьяртхи известен своей деятельностью по защите детей.
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