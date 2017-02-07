В Индии обчистили квартиру нобелевского лауреата

Сегодня, 10:22

Грабители вынесли копии нобелевской медали, драгоценности и электронную аппаратуру 

Кайлаш Сатьяртхи. Фото: AFP
Кайлаш Сатьяртхи. Фото: AFP

В Нью-Дели минувшей ночью воры обокрали квартиру нобелевского лауреата и правозащитника Кайлаша Сатьяртхи.

В частности, был похищен нобелевский сертификат.

Пропажу сертификата, копии нобелевской медали, а также драгоценностей и электронной аппаратуры обнаружили родственники.

Сам 63-летний Сатьяртхи находится в настоящее время в Боготе на Саммите нобелевских лауреатов.

Напомним, Кайлаш Сатьяртхи получил Нобелевскую премию мира в 2014 году вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай. Сатьяртхи известен своей деятельностью по защите детей.
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ИТАР-ТАСС

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