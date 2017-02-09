В Индии парень умер после поцелуя с коброй

Сегодня, 03:00

Медики боролись за жизнь парня пять дней, но спасти его не смогли 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

18-летний житель индийского города Нави Мумбаи Сомнатх Мхатре погиб после того, как ядовитая кобра укусила его в грудь, когда молодой человек попытался поцеловать хищную рептилию.

Врачи боролись за его жизнь пять дней, сообщает India Today.

Сомнатх Мхатре вытащил змею из припаркованной машины, куда та заползла через приоткрытое окно.

Молодой человек боялся, что кобра застрянет в автомобиле и погибнет.

Юноша достал змею и решил с ней сфотографироваться. Когда Мхатре попытался поцеловать рептилию для эффектного снимка, та укусила его в грудь.

Индийские зоозащитники сообщили, что за все время работы в местной природоохранной службе Мхатре спас около 100 змей.

Ранее сообщалось, что в штате Техас 18-летний Грэнт Томпсон умер от укуса кобры, которую сам же на себя натравил.
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Источник:

Вести.Ru

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