В Индии поезд сошел с рельсов: 23 человека погибли, более 100 ранены

С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив

В Индии в результате схода с рельсов поезда погибли 23 человека, передает УНН со ссылкой на AFP. Еще порядка 100 человек пострадали.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар – столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна.



На месте проводится спасательная операция, пассажиров поезда эвакуировали. Пострадавших доставили в две близлежащие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.