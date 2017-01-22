В Индии поезд сошел с рельсов: 23 человека погибли, более 100 ранены
С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив
В Индии в результате схода с рельсов поезда погибли 23 человека, передает УНН со ссылкой на AFP. Еще порядка 100 человек пострадали.
Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар – столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна.
На месте проводится спасательная операция, пассажиров поезда эвакуировали. Пострадавших доставили в две близлежащие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.
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