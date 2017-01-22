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В Индии поезд сошел с рельсов: 23 человека погибли, более 100 ранены http://www.segodnya.ua/img/article/7905/39_main.1485049124.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/39_tn.1485049124.jpg Мир С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив

В Индии поезд сошел с рельсов: 23 человека погибли, более 100 ранены

Сегодня, 03:45

С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив

Причина инцидента пока неизвестна. Фото: financialexpress.com
Причина инцидента пока неизвестна. Фото: financialexpress.com

В Индии в результате схода с рельсов поезда погибли 23 человека, передает УНН со ссылкой на AFP. Еще порядка 100 человек пострадали.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар – столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна.

На месте проводится спасательная операция, пассажиров поезда эвакуировали. Пострадавших доставили в две близлежащие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.
Индия, поезд, спасательная операция

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