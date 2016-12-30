В Индии произошел смертельный обвал на шахте (видео)

Семеро горняков погибли, еще почти два десятка заблокированы в шахте. Трагедия произошла в Индии. Во время обрушения в шахте работали 40 человек.

Нескольким удалось самостоятельно подняться на поверхность. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Причины обрушения выясняет специальная комиссия.

"Я выражаю соболезнования семьям погибших. Должен подтвердить смерть семерых горняков. Власти выплатят их семьям по 7 тысяч 300 долларов ", – сказал Пиюш Гоял, министр угольной промышленности Индии.

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