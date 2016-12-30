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В Индии произошел смертельный обвал на шахте (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/5_main.1483114309.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/5_tn.1483114309.jpg Мир Причины трагедии выясняет специальная комиссия

В Индии произошел смертельный обвал на шахте (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:10

Причины трагедии выясняет специальная комиссия


Семеро горняков погибли, еще почти два десятка заблокированы в шахте. Трагедия произошла в Индии. Во время обрушения в шахте работали 40 человек.

Нескольким удалось самостоятельно подняться на поверхность. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Причины обрушения выясняет специальная комиссия.

"Я выражаю соболезнования семьям погибших. Должен подтвердить смерть семерых горняков. Власти выплатят их семьям по 7 тысяч 300 долларов ", – сказал Пиюш Гоял, министр угольной промышленности Индии.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
Индия, обвал, трагедия, шахта, горняки

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Программа "События"

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