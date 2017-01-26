В Индии скончался российский посол

Сегодня, 09:53

Российский дипломат скончался в одной из клиник индийской столицы, сообщают в посольстве

Посол России в Индии Александр Кадакин. Фото: rusembindia.com
Посол России в Индии Александр Кадакин. Фото: rusembindia.com

На 68 году жизни скончался посол России в Индии Александр Кадакин, причиной чего стала болезнь. Об этом сообщают в посольстве РФ в Нью-Дели.

Отмечается, что российский дипломат скончался в одной из клиник индийской столицы из-за болезни.

"Посольство РФ в республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А.М. Кадакин. На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера А.М. Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений", — сообщили в посольстве.

Напомним, 19 декабря в Анкаре (Турция) в Галерее современного искусства был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Мужчина несколько раз выстрелил в спину дипломата, когда тот произносил речь на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". Карлов скончался от ран в больнице. По предварительным данным, еще трое человек получили ранения. Стрелок был "нейтрализован".

20 декабря в Москве найден застреленным дипломат МИД РФ. Тело чиновника с огнестрельным ранением в голову было найдено в квартире.

27 декабря сотрудник Генерального консульства РФ в Казахстане Роман Скрыльников был обнаружен мертвым в арендованной квартире. По некоторым данным, причиной смерти стал инфаркт.

9 января стало известно о внезапной смерти российского консула в Греции Андрея Маланина. 55-летний дипломат был найден мертвым в своей квартире в греческой столице.
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"Сегодня"

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